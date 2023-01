Nach dem Einbruch in das Rathaus in Ammersbek-Hoisbüttel sucht die Polizei nach Zeugen. Foto: imago/Fotostand up-down up-down Einbruch in Stormarn Rathaus Ammersbek: Einbrecher durchsuchen Büroräume Von Patrick Niemeier | 13.01.2023, 11:11 Uhr

Nach dem Einbruch in das Rathaus in Reinbek vor einigen Tagen, meldet nun auch die Gemeinde Ammersbek einen Einbruch in ihr Verwaltungsgebäude. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.