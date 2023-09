Fahrrad statt Auto Radroute Plus: Stormans Radschnellweg ist der kürzeste in der Metropolregion Von Sina Lea Riebe | 21.09.2023, 16:06 Uhr So sollen die geplanten Stelen entlang der Radrouten Plus in der Metropolregion Hamburg bald aussehen. Foto: Kalle Schmitz / André Stocker Design up-down up-down

Radroute Plus: So lautet jetzt der einheitliche Name der Radschnellwege, die sternenförmig aus dem Hamburger Umland in die Innenstadt verlaufen. Der Kreis Stormarn hat dabei die insgesamt kürzeste Strecke abbekommen.