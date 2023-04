Fuchs Fiete wurde wohl von seiner Mama zurückgelassen. Polizistinnen konnten ihn einfangen und in einer Transportbox in eine Auffangstation bringen. Foto: Polizei up-down up-down Findelfuchs „Fiete“ Mutter verloren: Polizei rettet verlassenen Baby-Fuchs in Ahrensburg Von Finn Fischer | 17.04.2023, 13:03 Uhr

Verunsichert und offenbar von seiner Mama zurückgelassen, kauerte an einem Regenrückhaltebecken in Ahrensburg ein kleiner Fuchs. Zwei Polizistinnen nahmen sich dem süßen Vierbeiner an – das war wohl seine Rettung.