Der Tatverdächtige soll ein Serien-Einbrecher sein. Wer erkennt ihn ? Foto: Landespolizei Schleswig-Holstein Einbrüche in SH und HH Polizei fahndet mit Foto nach Serien-Einbrecher in Stormarn und Hamburg Von Patrick Niemeier | 12.01.2023, 08:39 Uhr | Update vor 41 Min.

Das LKA in Hamburg und die Kriminalpolizei in Ahrensburg hoffen auf Hinweise zu einem Mann, der im Süden Schleswig-Holsteins und in Hamburg seit 2019 mehrere Einbrüche in Wohnhäuser und Gartenlauben begangen haben soll