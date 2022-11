Bei der Stadtvertretersitzung hat Jugend für Jugend der Lokalpolitik ihre Wünsche vorgetragen. Besucher empfanden die Sitzung als „beschämend“ und fordern ein ernsthaftes Angebot. Foto: Finn Fischer up-down up-down Engagement für Jugendzentrum Offener Brief: Bargteheider kritisieren Umgang mit Jugendlichen Von Finn Fischer | 14.11.2022, 12:26 Uhr

Unterstützung für ein Jugendkulturzentrum in Bargteheide: 100 Menschen haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem von Stadt und Politik ein „ernstzunehmendes Angebot“ an die Jugendlichen gefordert wird. Was die Verfasser zu dem Brief bewegt hat, erklärt Initiator Christoph Ernst.