Die Umleitung führt durch die Klaus-Groth-Straße in Ahrensburg in Richtung Manfred-Sarmusch-Straße Foto: imago/Andreas Haas up-down up-down Neuer Edeka wird gebaut Ahrensburg: Stormarnstraße ist bis Ende 2024 eine Einbahnstraße Von Patrick Niemeier | 30.01.2023, 09:30 Uhr

Für den Bau eines neuen Edeka im Bereich „An der Reitbahn“ in Ahrensburg muss die Stormarnstraße bis Ende 2024 halbseitig gesperrt werden. In der Klaus Groth Straße fallen außerdem Parkplätze durch eine Halteverbot an der Umleitung.