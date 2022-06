Im unteren Bereich der Großen Straße 43 werkelten die Betreiber ein Jahr an ihrem Herzensprojekt. Nun hoffen sie, dass die verschobene Eröffnung schnell nachgeholt werden kann. FOTO: Susanne Link Neue Diskothek in Ahrensburg Darum musste die große Eröffnung des „N1 Club“ verschoben werden Von Marcel Nass | 07.06.2022, 18:25 Uhr

Am Pfingstwochenende wollte die Diskothek in der Großen Straße 43 ihr „Grand Opening“ feiern. Nun hoffen die Betreiber auf einen Start am kommenden Freitag.