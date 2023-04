Am Bahnhof Bargteheide wird weiterhin nur die Regionalbahn halten. Auf den Express (RE 80) müssen Pendler verzichten. Foto: Finn Fischer up-down up-down Nachgefragt beim NAH.SH Bargteheide: Darum wird es keinen Regionalexpress nach Hamburg geben Von Finn Fischer | 27.04.2023, 17:21 Uhr

In unter 20 Minuten mit dem Regionalexpress zum Hamburger Hauptbahnhof. Das ist der Traum vieler Pendler aus Bargteheide. Zur Kommunalwahl hat auch die CDU das Thema für sich entdeckt. Doch der Kampf für eine schnelle Verbindung nach Hamburg oder Lübeck wird vergebens sein. NAH.SH erklärt auf sh:z-Anfrage, warum der RE80 auch in Zukunft nicht in Bargteheide halten wird.