Diebstahl in Großhansdorf Zeugen gesucht: Polizei hofft nach Einbruch auf Hinweise aus der Bevölkerung Von Nora Schwarz | 08.08.2023, 13:01 Uhr In Großhansdorf wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Foto: www.imago-images.de

In Großhansdorf ist das passiert, was der Alptraum vieler Menschen sein dürfte. Während eine Familie ihren Sommerurlaub genoss, wurde in ihr Wohnhaus eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisen.