Mit über 250 km/h durch Stormarn Motorrad-Raser versucht auf A1 der Polizei zu entkommen Von Patrick Niemeier | 30.05.2023, 17:01 Uhr

Ein Motorradfahrer ist auf der A1 von Lübeck in Hamburg quer durch Stormarn gerast. Der Biker entzog sich einer Kontrolle. Selbst mit 250 Km/h konnte die Polizei zeitweise nicht aufschließen. Dann soll er in zwei Unfälle verwickelt gewesen sein. Was war passiert?