Yvonne Cenda vom Fitnessstudio „Medifit“ in Glinde. Foto: Susanne Link up-down up-down Sport zum Jahresstart Ansturm auf Fitnessstudios in Stormarn: So gelingt es gute Vorsätze umzusetzen Von Susanne Link | 04.01.2023, 17:37 Uhr

Viele Menschen nehmen sich zu Beginn eines neuen Jahres mehr Sport vor und melden sich in einem Fitnessstudio an. Doch die Motivation hält oft nicht lange an. Fitness-Profis aus Stormarn geben Tipps, wie der gute Vorsatz zur Gewohnheit wird.