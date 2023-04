Rechtsextreme Gewalttaten werden in Schleswig-Holstein vom Verein „ZEBRA“ dokumentiert. Foto: imago/Future Image up-down up-down ZEBRA-Beratungsstelle Monitoring über rechte Gewalt: Das sind die Zahlen für Stormarn Von Finn Fischer | 27.04.2023, 15:00 Uhr

Rechte Gewalt bleibt in Schleswig-Holstein ein alltägliches Problem, stellt das Zentrum für Betroffene rechter Angriffe (ZEBRA) in seinem Monitoring für 2022 fest. In Stormarn gab es verhältnismäßig wenig Übergriffe, wie die Zahlen zeigen. Felix Fischer vom Zentrum erklärt, warum das kein Grund ist, sich zurückzulehnen.