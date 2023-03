Eltern in Bargteheide sind beunruhigt. Was in den sozialen Medien schon seit einigen Tagen kursiert, hat die Polizei nun bestätigt. Am 17. und 20. März kam es in Bargteheide zu Vorfällen vor zwei Schulen.

In beiden Fällen versuchten Fremde Kinder mit dem vermeintlichen Zeigen von „Tierbabys“ zu Fahrzeugen zu locken. Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizei am 17. März zwischen 14.45 und 15 Uhr im Bereich der Carl-Orff Schule in der Holsteiner Straße.

Mann mit auffälligen Tattoos spricht Kinder an

„Ein älterer Mann, mit auffälligen Rauten-Tattoos am Hals und einer Halbglatze hat die Kinder angesprochen. Dieser versuchte den Jungen mit dem Zeigen von Tierbabys zu seinem Fahrzeug zu locken“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian.

Am 20. März folgte der zweite bisher bekannte Fall. In diesem Fall wurde ein 9-Jähriges Mädchen gegen 7.45 Uhr neben der Johannes-Gutenberg-Straße mit demselben vermeintlichen Tierbaby-Versprechen angesprochen. Der Täter wird als groß, schlank und mit kurzen braunen Haaren beschrieben. Das Kind sollte offenbar zu einem grauen Fahrzeug gelockt werden.

Die Kinder gingen nicht auf diese Ansprachen und Verlockungen ein. In beiden Fällen wurden die Schule und Eltern benachrichtigt.

„Die Polizei nimmt alle Mitteilungen ernst und arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung der angezeigten Sachverhalte. Auch die Streifentätigkeit, besonders im Bereich der Schulen, wurde deutlich verstärkt“, sagt Kilian.

Verdächtige Vorfälle unter 110 der Polizei melden

Es werden außerdem dringend Zeugen gesucht: „Sollten Sie Angaben zu den beschriebenen Personen machen können oder den Vorfall beobachtet haben, melden Sie sich unter der Telefonnummer 04532/7071-0 bei der Polizeistation in Bargteheide“, sagt Kilian.

Es wird explizit darum gebeten solche verdächtigen Vorfälle umgehend der Polizei zu melden. Dafür soll die 110 gewählt werden, damit per Notruf schnell polizeiliche Maßnahmen eingeleitet werden können.

Die Polizei rät Eltern ihre Kinder für das Thema zu sensibilisieren und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Es sei wichtig, dass sie bei solchen und ähnlichen Ansprachen „Nein“ sagen und sich Hilfe suchen, Eltern und Schulen informieren.

Aus anderen Orten in Stormarn sind solche Vorfälle aktuell nicht bekannt. Verdächtigungen in der jüngeren Vergangenheit unter anderem in Bad Oldesloe hatten sich stets als Irrtümer herausgestellt. So handelte es sich um Paketfahrer, Ersatzbusse, Taxifahrer und einen Vater der sein Kind abholen wollte. Bei den aktuellen Vorfällen in Bargteheide sind die Verdachtsmomente stärker, dass es sich um tatsächliche Gefährdungen handelt.