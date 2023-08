Sommerreihe „Spaziergang im...“ Stellmoor-Tunneltal in Ahrensburg: Hier können Wanderer übers Wasser gehen Von Finn Fischer | 21.08.2023, 15:28 Uhr Spaziergang durchs Naturschutzgebiet Stellmoor-Ahrensburger Tunneltal mit Hündin Fenni. Foto: Finn Fischer up-down up-down

Eine alte Burg, Archäologie-Sensationen und ein Weg, der übers Wasser führt. In diesem Teil unserer Sommerreihe „Spaziergang im...“ haben wir uns im Stellmoor-Tunneltal in Ahrensburg auf die Spuren der Steinzeit-Jäger begeben und sagen, was uns dabei gefallen hat – und was nicht.