Die Polizei ermittelt nachdem in Siek im Kreis Stormarn mehr als eine Tonne Aluminium gestohlen wurde. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Metalldiebstahl im großen Stil Metalldiebe stehlen in Siek über eine Tonne Aluminium Von Patrick Niemeier | 20.12.2022, 15:01 Uhr

Metalldiebe schlugen in Stormarn zu. In Siek brachen sie einen Container auf einem Firmengelände auf, um an Aluminium zu kommen.