AFS kooperiert mit Herose Personalnot: Metallbauer sucht an Bargteheider Schule neue Auszubildende Von Jens-Peter Meier | 18.09.2023, 13:45 Uhr Die Koordinatorinnen Lina Bergemann und Kirsten Tietgen mit Stefan Kloth von der Handwerkskammer und Winona Mews von der Firma Herose (v. l.) unterschrieben den Kooperationsvertrag. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down

Herose braucht dringend Nachwuchs. Die Suche nach neuen Fachkräften führte das Oldesloer Metallbau-Unternehmen an die Anne-Frank-Schule in Bargteheide. Dort wurde eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die in das Projekt gesetzten Hoffnungen sind groß.