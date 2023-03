Hier riecht es verdächtig. Spaziergänger und Anwohner berichten über einen starken Geruch nach Cannabis am Ahrensburger Bahnhof. Foto: Susanne Link up-down up-down Bauhof-Leiterin klärt Rätsel auf Marihuana-Geruch am Bahnhof in Ahrensburg: Das steckt dahinter Von Susanne Link | 21.03.2023, 12:55 Uhr

Anwohner, Bahnreisende und Spaziergänger rätseln in Ahrensburg über die Herkunft des sonderbaren Geruchs an der Unterführung am Bahnhof. Die Bauhof-Leiterin klärt jetzt auf, was dort „duftet“.