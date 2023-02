Der Planungsausschuss der Stadt Bargteheide hat sich für diesen Entwurf für das Grundstück am Maisfeld entschieden. Foto: Drees&Sommer/Stadtwerke Bargteheide up-down up-down Zwölf Sozialwohnungen fallen weg Maisfeld-Projekt: Warum Bargteheide weniger Wohnungen baut als möglich Von Finn Fischer | 05.02.2023, 10:26 Uhr

Es hätte auch ein bisschen mehr sein können: Auf einem Gelände in der Straße Am Maisfeld in Bargteheide sollen 63 neue Wohnungen gebaut werden. 76 wären möglich gewesen, was vom Ausschuss für Planung und Verkehr aber mehrheitlich abgelehnt wurde. Das sind die Gründe.