Razzia bei Drogen-Trio LKA-Einsatz in Bargteheide: Drogen-Lager mitten in der Stadt entdeckt und | 15.04.2023, 16:53 Uhr Von Patrick Niemeier Christoph Leimig | 15.04.2023, 16:53 Uhr

Der LKA Hamburg ist gemeinsam mit der Polizei in Stormarn ein Schlag gegen Drogenkriminalität gelungen. Offenbar könnte es gelungen sein, in Bargteheide einen Drogenring aufzulösen, der von Hamburg aus agierte. Es wurden mehr als 100 Kilogramm Drogen in einem Lager direkt neben einem Discounter-Supermarkt gefunden.