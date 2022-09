Der Lions Club Bargteheide unterstützt mit den Erlösen des Weinfestes in diesem Jahr mehrere Vereine. Foto: Privat up-down up-down Erlöse werden gespendet Lions Club Bargteheide unterstützt mehrere Vereine mit Weinfest Von Finn Fischer | 02.09.2022, 16:18 Uhr

Der Lions Club Bargteheide feierte in diesem Jahr wieder ein Weinfest auf dem Rathausplatz in Bargteheide. Die Erlöse gehen nicht nur an einen Verein.