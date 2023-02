Lesepatin Birgit Jenkel nimmt sich jede Woche drei Stunden Zeit, um Kindern das Deutschlernen leichter zu machen Foto: Verena Künstner up-down up-down Lesepaten in Stormarn Wie Birgit Jenkel ukrainischen Kindern hilft, Deutsch zu lernen Von Joshua Hirschfeld | 22.02.2023, 18:20 Uhr

Birgit Jenkel aus Bargteheide ist eine von 80 Männern und Frauen, die regelmäßig in die Kitas und Grundschulen Stormarns gehen, um dort bei Kindern die Freude am Lesen zu wecken. In einer DaZ-Klasse unterstützt Jenkel ukrainische Kinder dabei, die deutsche Sprache zu lernen.