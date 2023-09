Polizeirat Thorsten Gaebler Karriere beim Innenministerium: Leiter der Ahrensburger Polizei wechselt nach Kiel Von Finn Fischer | 13.09.2023, 15:49 Uhr Thorsten Gaebler leitete zehn Monate das Polizeirevier in Ahrensburg. Jetzt geht es ins Inenministerium. Foto: Susanne Link up-down up-down

Erst vom Streifenpolizisten zum Chef der Polizei in Reinbek, dann ein paar Monate später Revierleiter Ahrensburg und jetzt gehts ins Innenministerium nach Kiel: Polizeirat Thorsten Gaebler verrät auf shz.de, was ihn als „Polizist von der Straße“ an seiner neuen Aufgabe im Führungsstab der Polizeiabteilung besonders reizt.