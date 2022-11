EInsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Brandort in Ahrensburg Foto: Christoph Leimig up-down up-down Toter in abgebrannter Laube Ahrensburg: Leiche nach Brand in Kleingartenverein entdeckt Von Patrick Niemeier | 26.11.2022, 18:51 Uhr

Rund um Löscharbeiten bei einem Feuer in einem Kleingartenverein in Ahrensburg ist eine Leiche entdeckt worden. Was war in der Anlage Mühlenredder geschehen?