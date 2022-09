Gut ausgebildet für die intensive Einzelarbeit: Das Lerncoaching-Team vom Gymnasium Eckhorst (v.l.) Pia Harting, Silke March-Lange, Verena Lüthje, Friederike Kyas, Tobias Brück, Astrid Kubillus und Nadine Mroz. Foto: Gymnasium Eckhorst up-down up-down Zweite Schule in Schleswig-Holstein Lehrkräfte am Bargteheider Gymnasium zu „Lerncoaches“ ausgebildet Von Finn Fischer | 28.09.2022, 17:41 Uhr

Am Gymnasium Eckhorst in Bargteheide haben sieben Lehrkräfte nach intensiver Ausbildung die Arbeit als Lerncoaches aufgenommen. Das gibt es in diesem Umfang nur noch an einer weiteren Schule in Schleswig-Holstein