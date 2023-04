Der Lkw geriet auf der L90 in Lasbek in den Straßengraben. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Von der Fahrbahn abgekommen L90 in Lasbek: Lkw gerät bei Ausweichmanöver in Straßengraben und | 03.04.2023, 14:21 Uhr Von Patrick Niemeier Christoph Leimig | 03.04.2023, 14:21 Uhr

Bei einem Ausweichmanöver ist ein Lkw auf dem Steindamm in Lasbek in einen Graben am Straßenrand geraten. Die Landstraße 90 musste gesperrt werden.