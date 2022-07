Samstagabend kam es im Ella- Hensel- Weg in Ahrensburg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. FOTO: Frank Rumpenhorst/dpa up-down up-down Polizei sucht Zeugen Kriminelle versuchen in Haus in Ahrensburg einzubrechen Von Susanne Link | 11.07.2022, 10:46 Uhr

Wer am Samstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ella-Hensel-Weg in Ahrensburg beobachtet hat, kann sich an die Polizei wenden. Die sucht derzeit nämlich nach Zeugen für einen versuchten Einbruch.