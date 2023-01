Die Kripo Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer up-down up-down Polizei hofft auf Hinweise Kriminelle brechen in Wohnung in Ahrensburg ein Von Susanne Link | 11.01.2023, 11:07 Uhr

In Ahrensburg kam es am Dienstag zu einem Einbruch in der Straße „Nordstrandring“. Die Kriminalpolizei ermittelt.