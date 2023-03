Wahlzettel reichen, Stimmen zählen: Bargteheide sucht dringend Wahlhelfer Foto: Sebastian Gollnow up-down up-down Zu wenig Freiwillige Kommunalwahl: So will Bargteheide Wahlhelfer rekrutieren Von Finn Fischer | 16.03.2023, 10:00 Uhr

Während andere Städte in Stormarn bereits ausreichend Wahlhelfer für die Kommunalwahl rekrutiert haben, fehlt es in Bargteheide weiterhin an Freiwilligen. Um Zwangsverpflichtungen zu vermeiden, will die Stadt vorher alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen. Für wen sich der Freiwilligendienst an der Wahlurne lohnt und warum nicht nur Geld entscheiden sollte.