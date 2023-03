Das Unternehmen wirbt aktuell an der Haltestelle „An der Reitbahn“ zwischen dem Stormarnplatz und der Hamburger Straße für seinen Lieferdienst. Foto: Susanne Link up-down up-down Gerüchte über Ausweitung Kommt der Lieferdienst „Flink“ nach Ahrensburg? Das sagt das Unternehmen Von Susanne Link | 24.03.2023, 15:21 Uhr

Der Express-Lieferdienst wirbt unter anderem an einer Bushaltestelle gegenüber des Stormarnplatzes in Ahrensburg für seine Dienste. Eine Ankündigung auf der Internetseite befeuert die Gerüchte, dass das Unternehmen bald auch in Stormarn liefert. Doch was ist an den Gerüchten dran? Wir fragen nach.