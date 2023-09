Hilfe nach Atom-Katastrophe Was Ärzte aus Großhansdorf bei der Untersuchung von Kindern aus Tschernobyl entdeckten Von Finn Fischer | 01.09.2023, 16:52 Uhr Augenäztliche Untersuchung bei einem der Kinder aus der Ukraine in der Klinik Manhagen in Großhansdorf. Foto: Klinik Manhagen up-down up-down

Nach einer Kernschmelze verbreitete sich in Tschernobyl lautlos der Tod um das havarierte Kernkraftwerk. Noch heute haben die Menschen dort mit den Folgen der Atom-Katastrophe zu kämpfen. 20 Kinder wurden jetzt in der Klinik Manhagen in Großhansdorf kostenlos untersucht.