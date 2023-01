Bis 2035 soll Bargteheide klimaneutral werden. Derzeit wird deswegen ein Klimaaktionsplan erstellt. Foto: Finn Fischer up-down up-down Klimaneutralität bis 2035 Bargteheide Zero veranstaltet Infotreffen Von Finn Fischer | 11.01.2023, 12:01 Uhr

Bis die Stadt Bargteheide den im Vorjahr beschlossenen Klimaaktionsplan vorlegt, will sich die Initiative Bargteheide Zero Infotreffen veranstalten. Was dort besprochen werden soll, erzählt Zero-Gründer Tom McArthur.