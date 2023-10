Klimapolitik in Ahrensburg Klima-Professorin in Ahrensburg: „Der Klimawandel ist jetzt und er ist hier und er ist überall“ Von Nora Schwarz | 20.10.2023, 12:39 Uhr Prof. Dr. Jana Sillmann erklärt wie sich das globale Klima erwärmt. Foto: Nora Schwarz up-down up-down

Es wird wärmer, Dürreperioden häufen sich, Flutkatastrophen zerstören ganze Gegenden. Die Fakten rund um den menschengemachten Klimawandel sind klar, die Akzeptanz und das Bewusstsein in der Gesellschaft sind deutlich gestiegen. Trotzdem ist Deutschland dabei, seine Klimaziele zu verfehlen. Was das bedeutet und warum das Thema so eine Dringlichkeit besitzt, berichtet Klima-Professorin Dr. Jana Sillmann.