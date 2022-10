Einer von vielen Kuchen für das Kuchenbuffet: Nadja Schubring und Tobias Pierberg, Teil des pädagogischen Teams der Waldkäfer, freuen sich über die Initiative der Eltern. Foto: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. up-down up-down Unter Trägerschaft der Johanniter Kita Waldkäfer im Tangstedter Forst feiert zehnjähriges Jubiläum Von Joshua Hirschfeld | 10.10.2022, 16:22 Uhr

Seit zehn Jahren befindet sich die Waldkita in Tangstedt nun in der Trägerschaft der Johanniter. Am vergangenen Donnerstag wurde das Jubiläum gefeiert.