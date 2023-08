Foto: Privat Neue Präsidentin Lions Club Bargteheide: Kirsten Beckedorf folgt auf Marion Martens Von Lina Wüstenberg | 01.08.2023, 17:43 Uhr

Der Lions Club Bargteheide hat eine neue Präsidentin. Kirsten Beckedorf hat am 1. Juli die Leitung des Clubs von Marion Martens für ein Jahr übernommen und will den Grundgedanken des Clubs in die Tat umsetzen.