Blick auf Feuerwehr-Familien Kirche und Feuerwehr planen Blaulicht-Gottesdienst in Bargfeld-Stegen Von Finn Fischer | 14.04.2023, 13:39 Uhr

Uniformen, Einsatzfahrzeuge, Blaulicht. Wer am 23. April an der Kirche in Bargfeld-Stegen vorbeikommt, könnte an einen Feuerwehreinsatz oder an eine Übung denken. An dem Sonntag planen Feuerwehr und Kirche gemeinsam einen Gottesdienst. Eine Premiere.