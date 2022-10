Erzieherin Eileen Siweris und zwei Kita-Kinder (5 und 6 Jahre) schaffen neuen Lebensraum für Insekten und Kleinstlebewesen Foto: Kindergarten Todendorf up-down up-down Als „Kita21“ ausgezeichnet Kindergarten in Todendorf erzieht Kinder zu Umweltschützern Von Finn Fischer | 14.10.2022, 13:38 Uhr

Der Kindergarten Todendorf im Kreis Stormarn wurde im Kulturwerk am See in Norderstedt als eine von 17 Einrichtungen aus Schleswig-Holstein als KITA21 ausgezeichnet. Die Einrichtung erhielt die Auszeichnung für ihre Bildungsarbeit zum Thema „Ein zweites Leben für den Müll“.