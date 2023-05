Können wohl keine Fraktion mehr zusammen bilden: Gorch-Hannis la Baume (li.) und Andreas Samtleben von der FDP Bargteheide Foto: FDP Bargteheide up-down up-down Änderung des Kommunalrechts Stimmrecht verloren: So geht die FDP Bargteheide mit dem Fraktionsverbot um Von Finn Fischer | 24.05.2023, 13:35 Uhr

Aller Voraussicht nach wird die FDP in Bargteheide keine Fraktion bilden können und damit auch das Recht verlieren, in den Fachausschüssen mit abzustimmen. Ortsvorsitzender Andreas Samtleben erklärt im Gespräch mit dem Stormarner Tageblatt (sh:z), warum ihn diese Einschränkung in der politischen Arbeit trotzdem nicht demotiviert und ob eine dauerhafte Zusammenarbeit mit einer anderen Fraktion denkbar wäre.