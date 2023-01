Verbrannte Bücher und Möbel türmen sich nach dem Brandanschlag auf die Emil-Nolde-Schule vor dem Sekretariat. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down Unterricht an Emil-Nolde-Schule fällt aus Brandanschlag auf Schule in Bargteheide schockiert Bürger und | 31.01.2023, 16:15 Uhr Von Finn Fischer Jens-Peter Meier | 31.01.2023, 16:15 Uhr

Es ist der traurige, bisherige Höhepunkt einer Reihe von Einbrüchen, Vandalismus und Gewalt am Bargteheider Schulzentrum: ein Brandanschlag auf die Emil-Nolde-Schule. Eine Grundschule. Am Tag danach ist klar: Unterricht fällt für längere Zeit aus. Der Schock über das Ausmaß der Zerstörung ist groß - bei Bürgermeisterin, Schulleitung, Förderverein und in der Politik. War diese Katastrophe absehbar?