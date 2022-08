Lehrerkräfte und Schüler des Kopernikus Gymnasiums haben sich in der vierten und fünften Stunde auf dem Sportplatz zusammengefunden und eine riesige „50“ geformt. FOTO: Kopernikus Gymnasium up-down up-down 1972 gegründet Jubiläum: Kopernikus Gymnasium in Bargteheide feiert 50. Schuljahr Von Finn Fischer | 16.08.2022, 15:59 Uhr

Vor 50 Jahren sind am Kopernikus Gymnasium in Bargteheide die ersten Schüler eingeschult worden. Das Jubiläum feierten die heutigen Lehrer und Lernenden mit einem besonderen ersten Schultag. Auch weitere Aktionen sind in diesem Jahr geplant.