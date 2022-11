Bürgermeisterin Gabriele Hettwer während der Vernissage mit dem Vorsitzenden des Kunstkreises, Tom Stellmacher (l.) und Uwe Schildmeier. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down An diesem Wochenende Jahresschau: Kunstkreis Bargteheide zeigt Werke im Stellwerk Von Jens-Peter Meier | 25.11.2022, 13:50 Uhr

Was die Mitglieder des Kunstkreises in Bargteheide im laufenden Kalenderjahr erschaffen haben, wird noch an diesem Wochenende im Stellwerk gezeigt.