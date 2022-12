Das Schulzentrum in Bargteheide könnte wieder als „gefährlicher Ort“ eingestuft werden. Foto: Finn Fischer up-down up-down Jahresrückblick 2022 Gefährlicher Ort? Viele Straftaten am Schulzentrum Bargteheide Von Finn Fischer | 28.12.2022, 14:03 Uhr

Im großen Jahresrückblick schaut das Stormarner Tageblatt (sh:z) auf Themen, die die Stormarner in diesem Jahr besonders bewegt haben. Am Schulzentrum in Bargteheide kam es in diesem Jahr wieder vermehrt zu Straftaten. Die Polizei will Konsequenzen ziehen.