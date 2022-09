Claudia Goldmann (v.l.), Dr. Benjamin Müller und Tom MacArthur gaben gerettete Lebensmittel ab und informierten über die Initiative Bargteheide Zero. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down Statt „Fridays for Future“-Klimastreik Bargteheider Klima-Aktivisten informieren über Umweltverschmutzung Von Jens-Peter Meier | 25.09.2022, 11:35 Uhr

Die „Fridays vor Future“-Bewegung hat am Freitag zu Demonstrationen aufgerufen. In Bargteheide beteiligten sich Aktivisten mit Infoständen in der Rathausstraße.