Im Großhansdorfer Tierheim haben die Pflegerinnen alle Hände voll zu tun. Hier wird Katze „Giselle“ von der ehrenamtlichen Tierpflegerin Jessica Schwarz verwöhnt. FOTO: Susanne Link up-down up-down Viele Fund- und Abgabetiere In den Stormarner Tierheimen sind die Kapazitäten knapp Von Marcel Nass | 27.07.2022, 12:28 Uhr

Im Oldesloer Tierheim warten derzeit mehr als 70 Katzen auf ein neues Zuhause, in Großhansdorf sind es um die 50. Auch in Reinbek ist die Lage in diesem Sommer angespannt.