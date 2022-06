Um das sich im Bau befindende Umspannwerk in Braak mit der Hochspannungsleitung zu verbinden, wurde am Freitag, 13. Juni, ein Kreuzmast aus zehn Tonnen Stahl aufgebaut. FOTO: Susanne Link SH Netz reagiert auf Energiebedarf 8,7 Mio. Euro für neue Umspannwerke in Braak und Stapelfeld Von Susanne Link | 13.06.2022, 16:08 Uhr

Die Arbeiten sind bereits in vollem Gange. Am Montag, 13. Juni, wurde auf der Birkenwiese in Braak ein Kreuzmast aufgestellt, der den Strom später von der Hochspannungsleitung ins neue Werk ableitet.