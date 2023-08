Shuttle des HVV Ahrensburg: Was für eine bessere ÖPNV-Anbindung getan wird Von Nora Schwarz | 23.08.2023, 11:42 Uhr In Stormarn gibt es den HVV Shuttle-Service hvv hop seit 2020. Foto: VHH/Köhler up-down up-down

Gut angebunden sein und trotzdem nicht ständig ein lautes Rauschen oder Quietschen von an- und abfahrenden Zügen im Ohr haben? In Ahrensburg ist das möglich. In der größten Stadt Stormarns können Sie sich bequem bis nach Hause fahren oder von dort abholen lassen – und das vom ÖPNV.