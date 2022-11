Sie laden zum Home-for-Christmas-Konzert ein: Joachim Beckmann (v.l.), Filialleiter Sparkasse Holstein, DaSein-Vorsitzende Margrit Witte und Sabine Schaefer-Kehnert, erste Vorsitzende Hospizdienst Ahrensburg, sowie Kantor Andis Paegle und Pastor Tim Ströver. Foto: Carsten Stender, Sparkasse Holstein up-down up-down „Home for Christmas“-Weihnachtskonzerte Dieser Konzertbesuch in Bargteheide hilft todkranken Menschen Von Finn Fischer | 23.11.2022, 17:09 Uhr

Ein Musik genießen und gleichzeitig etwas Gutes tun: Dafür gibt es die „Home for Christimas“-Weihnachtskonzerte in 26 Orten in Schleswig-Holstein. Auch in Stormarn beteiligt sich eine Kirche.