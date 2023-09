Wärme- und Kälteplanung Heizungsgesetz: Bargteheide macht sich auf den Weg zur Wärmewende Von Finn Fischer | 12.09.2023, 13:23 Uhr Wie wird in Bargteheide künftig geheizt? Das soll im Wärme- und Kälteplan festgelegt werden. Foto: IMAGO/Robert Poorten up-down up-down

Bargteheide muss einen kommunalen Wärmeplan erstellen. Am Ende sollen alle Haushalte klimaneutral heizen. Wie das gelingen soll, wird in den nächsten Monaten diskutiert. In einem Vortrag wurde jetzt erläutert, wie der Weg der Stormarner Kleinstadt zur Klimaneutralität aussehen soll.