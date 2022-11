Zur Vorstellung des neuen Stormarn-Jahrbuchs im Jersbeker Gasthaus „Zum Fasanenhof“ hatte der Vorstand des Heimatbundes auch eine Neuigkeit in eigener Sache mitgebracht: Helmuth Peets, mehr als 20 Jahre lang Vorsitzender und „Macher“ des Vereins, trat auf der zurückliegenden Mitgliederversammlung nicht mehr zur Wiederwahl an.

Auf ihn folgt Oliver Mesch, amtierender Bürgermeister in Trittau und bisher Schriftführer beim Heimatbund. Er wurde einstimmig gewählt und schlug seinerseits vor, Helmuth Peets zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Ein Vorschlag, der ebenso einstimmig angenommen wurde. Neue 2. Vorsitzende ist Ilse Drews aus Bargteheide, Heimatbund-Mitglied seit der Gründung 1978.

Sparkassen-Stiftung ist einziger Förderer

„Helmuth Peeths war mehr als Vorsitzender. Er hat den Heimatbund verkörpert und gelebt. Ihm gebührt großer Dank und Anerkennung“, sagte Oliver Mesch, bevor er zum eigentlichen Thema des Vormittags kam: das „Jahrbuch 2023“, bereits die 41. Auflage der Textsammlung. „Das zeigt, dass die Reihe ihren festen Platz in der historischen und heimatkundlichen Literatur Stormarns gefunden hat“, so Mesch.

Der alte und der neue Vorsitzende beim Heimatbund: Helmuth Peets (li.), Oliver Mesch

„Doch auch wenn Stormarn natürlich im Mittelpunkt steht, erscheinen die Beiträge unabhängig vom Kreis“, betont Burkhard von Hennigs, der beim Jahrbuch-Projekt auch in diesem Jahr federführend war. „Wir erhalten auch keine Zuschüsse oder sonstige Unterstützung.“ Gefördert wird das Jahrbuch durch die Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn.

Auch der Krieg ist Thema im Jahrbuch

„Es wäre daher unser Angebot und auch unser Wunsch, künftig enger mit dem Kreis zusammenzuarbeiten“, nahm Oliver Mesch den Faden auf. „Gemeinsam wollen und können wir unsere Heimat erlebbar machen. Der Heimatbund ist da eine wichtige Stütze.“ So würde das im ProFunda-Verlag des Großhansdorfers Richard Krumm erschienene Jahrbuch eine „schöne Klammer um den ganzen Kreis“ legen.

„So aktuell wie diesmal waren wir noch nie.“ Burkhard von Hennigs Heimatbund Stormarn

Burkhard von Hennigs ist besonders stolz auf die Beiträge über die Bad Oldesloer Gleichstellungsbeauftragte und die ausgezeichneten barocken Alleen im Gutspark Jersbek, die es noch im Oktober und November kurzfristig in die Ausgabe geschafft hätten. „Und auch das ist leider aktuell: Es geht immer wieder um den Krieg“, stellt von Hennigs fest. Ein weithin unbekanntes Ehrenmal für die Weltkriegstoten in Lütjensee ist ebenso Thema wie ein 1944 über Oststeinbek abgestürzter US-Bomber, Bunker in Stormarn und die Belagerung der mittelalterlichen Festung in Tremsbüttel.

Gedenken an verstorbenen Pastor Cord Denker

Dabei erinnert von Hennigs auch an den am 6. Juni 2022 gestorbenen Bargteheider Pastor Cord Denker, langjähriges Mitglied im Heimatbund und Plattdeutsch-Kolumnist für das „Stormarner Tageblatt“. Denkers niederdeutsches Gedicht „Kain un Abel“ entstand nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und ist ebenfalls im Jahrbuch erschienen, genau wie der Nachruf „Cord Denker to Ehr“ von Helmuth Peets.

Das Jahrbuch ist 176 Seiten stark und in Stormarner Buchhandlungen für 15 Euro erhältlich. Für die aktuell 220 Mitglieder des Heimatbundes ist es in den 24 Euro Jahresbeitrag enthalten und wird sicherlich Thema sein beim traditionellen Adventskaffee im Fasanenhof am 26. November, für den sich Mitglieder und Gäste ab sofort unter der Telefonnummer 04532-7797 anmelden können. Dann soll auch das Wirken von Helmuth Peets noch einmal besonders gewürdigt werden.