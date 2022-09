Feuerwehrleute retten den verunglückten Arbeiter, der zuvor in eine Baugrube in Großhansdorf gestürzt war. Foto: Peter Wüst/rtn up-down up-down Rettungseinsatz wegen Arbeitsunfall Handwerker verletzt sich durch Sturz in Baugrube in Großhansdorf Von Peter Wüst | 02.09.2022, 17:54 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall wurde am Freitagnachmittag ein Handwerker auf einer Baustelle in der Straße Am Barkholt in Großhansdorf verletzt.