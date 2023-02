Eine Regionalbahn auf der Strecke Hamburg Lübeck beim Halt in Bad Oldesloe. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Bahnstrecke Hamburg-Lübeck Aufgebrachter Mann mit Messer im Zug sorgt für Polizeieinsatz am Bahnhof Bargteheide Von Patrick Niemeier | 10.02.2023, 13:09 Uhr

Ein Mann, der ein Messer an seinem Gürtel trug, sorgte auf der Bahnstrecke Hamburg - Lübeck in Bargteheide für einen Polizeieinsatz. Nach dem Vorfall in der Regionalbahn in Brokstedt mit zwei Toten und mehreren Verletzten, reagieren Behörden besonders sensibel.